Temas del día de EFE News Latino del miércoles 29 de julio

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EEUU PRENSA

Miami - Medios de toda América debaten sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) y cómo adaptarse a ella en un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) este miércoles en Miami, donde también se lanza un laboratorio con Google News Initiative para enseñar esta tecnología.

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EEUU ESPACIO

Miami - La NASA presenta en una rueda de prensa los detalles del lanzamiento al espacio del telescopio Nancy Grace Roman, que tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del Hubble y será capaz de medir la luz de mil millones de galaxias, programado para el 30 de agosto.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Fed anuncia su decisión sobre los tipos de interés, con la tasa de referencia situada en un rango de entre el 3,50 % y el 3,75 %, y en un contexto marcado por las nuevas peticiones del presidente Donald Trump para que rebaje el precio del dinero. (foto) (video)

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