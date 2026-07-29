Rusia recrudece su ofensiva contra infraestructuras portuarias de Ucrania con nuevos ataques en el sur del país

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Las Fuerzas Armadas de Rusia han recrudecido este miércoles su ofensiva contra infraestructuras portuarias de Ucrania con nuevos ataques contra buques en los puertos de Odesa y Chernomorsk, situados en el sur del país y a los cuales acusa de transportar armamento y equipo militar.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado que las fuerzas rusas "siguen atacando estos puertos, que son utilizados para el transporte de carga para las Fuerzas Armadas de Ucrania".

Así, varios drones han atacado dos buques de carga en los citados puertos, según recoge el comunicado, que señala que también se han visto afectados varios "almacenes de uso militar y depósitos de combustible" utilizados por el Ejército de Kiev en Mikolaiv, que también ha sido objeto de estos ataques durante las últimas semanas.

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Esta última oleada de bombardeos masivos contra instalaciones portuarias ucranianas en el mar Negro se ha recrudecido desde mediados de julio. Desde entonces, misiles y drones 'kamikaze' rusos han impactado principalmente contra estos tres puertos, al que se suma también el de Izmaíl.

Además, las autoridades rusas han dicho haber atacado también buques civiles con bandera extranjera en la zona por tratar de transportar material bélico, lo que ha llevado las navieras extranjeras a suspender la entrada de sus buques por motivos de seguridad, al menos de momento.

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