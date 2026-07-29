¿Quién es quién en el gabinete ministerial de la presidenta peruana, Keiko Fujimori?

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Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, nombró este martes a los integrantes de su gabinete ministerial solo unas horas después de haber sido investida, un conjunto de ministros con el que busca integrar varias tendencias de derecha, liderado por el vicepresidente Luis Galarreta, una persona de su máxima confianza. Estos son todos sus ministros:

1.- LUIS GALARRETA, presidente del Consejo de Ministros.

Galarreta, vicepresidente y mano derecha de Keiko Fujimori, es un político de larga trayectoria que se ganó la confianza de la líder de Fuerza Popular desde su labor parlamentaria.

2.- CARLOS ESPÁ, ministro de Relaciones Exteriores.

Espá se inició como periodista y trabajó quince años en la Embajada de EE.UU. Este año lanzó su candidatura presidencial, una opción de derecha que tuvo el 3,35 % de los votos válidos en primera vuelta y en la segunda mostró su apoyo a Fujimori.

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3.- ELMER CUBA, ministro de Economía y Finanzas.

Cuba fue jefe económico de la campaña de Fujimori en las elecciones de 2016 antes de formar parte del consejo directivo del Banco Central (2016-2020).

4.- CÉSAR ASTUDILLO, ministro de Interior.

Astudillo fue parte de la operación militar que liberó en 1997 la residencia del embajador japonés durante el mandato de Alberto Fujimori, y llegó a ser luego jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2018-2021).

5.- RAFAEL BELAÚNDE, ministro de Defensa.

El nieto del dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), promotor inmobiliario, fue candidato presidencial de derecha liberal que rechazaba a Fujimori, pero en la segunda vuelta pasó a ser parte de su equipo.

6.- RAFAEL REY, ministro de Transportes y Comunicaciones.

Rey ha sido congresista y ministro de Producción y Defensa en el segundo mandato de Alan García (2011-2016), además de integrar el consejo directivo del Banco Central y conducir programas televisivos sobre política.

7.- ROGERS VALENCIA, ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Valencia, empresario del sector turístico, asume por segunda vez el Ministerio de Comercio Exterior tras una primera etapa con el presidente Martín Vizcarra (2018-2020).

8.- LUIS DYER, ministro de Salud.

Dyer es sobrino de Samuel Dyer, dueño de la mayor agroexportadora de Perú. Durante esta campaña, fue jefe de personeros (delegados) de Keiko Fujimori y figura clave en su triunfo electoral.

9.- GUILLERMO SHINNO, ministro de Energía y Minas.

Shinno fue cinco años viceministro de Minas (2012-2017) y también ocupó varias direcciones del sector minero en distintas entidades del Estado.

10.- MARCO VINELLI, ministro de Agricultura y Desarrollo Agrario.

El empresario agroexportador Vinelli ha sido el jefe del plan de gobierno de la campaña de Fujimori y anteriormente director del programa de desarrollo agrario (2015-2016) de Perú.

11.- ERNESTO ÁLVAREZ, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Álvarez fue miembro del Tribunal Constitucional (2007-2014) y recientemente primer ministro del breve presidente interino, José Jerí.

12.- JUAN SHEPUT, ministro de Trabajo.

Sheput asume por tercera vez la cartera de Trabajo, tras haberlo hecho con el presidente Alejandro Toledo (2001-2006) y en el breve mandato de cinco días de Manuel Merino (2020-2020).

13.- JOSÉ ANTONIO CHANG, ministro de Educación.

Chang es el rector de la Universidad San Martín de Porres (USMP), y ya fue ministro de Educación con Alan García, del que también llegó a ser su primer ministro.

14.- MAURICIO ARNILLAS, ministro de Vivienda, Agua y Saneamiento.

Arnillas, propietario de una empresa de bioconstrucción y agricultura orgánica, es militante fujimorista que se quedó sin entrar al Senado en las últimas elecciones.

15.- JUAN CARLOS REQUEJO, ministro de Producción.

Requejo es un funcionario de larga trayectoria en la administración pública que hasta ahora se desempeñaba como viceministro de medianas y pequeñas empresas (MYPE) e Industria.

16.- MARÍA SEMINARIO, ministra de la Mujer.

Seminario, administradora pública, vuelve a alcanzar un Ministerio tras su fugaz paso en el gabinete de Manuel Merino.

17.- VLADIMIRO HUAROC, ministro de Ambiente.

Huaroc fue gobernador la andina región de Junín (2007-2010) con una postura antifujimorista, y en las últimas elecciones fue parte del equipo técnico de Fujimori.

18.- ALBERTO BEINGOLEA, ministro de Cultura.

Beingolea es una cara muy conocida de Perú que se inició en la televisión de niño, hizo una carrera en el periodismo deportivo y dio el salto a la política como congresista (2011-2016).

19.- MARITZA CANALES, ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Canales tiene una amplia trayectoria profesional en la gestión pública, cooperación internacional y desarrollo productivo. EFE

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