Presidente hondureño envía "mejores deseos" a Keiko Fujimori como nueva mandataria de Perú

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Tegucigalpa, 28 jul (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, expresó este martes sus "mejores deseos" a la derechista Keiko Fujimori al asumir la Presidencia de Perú y confió en que su gestión contribuya al "bienestar" del pueblo peruano y al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

"Expreso mis mejores deseos a Keiko Fujimori, que hoy asume su responsabilidad como presidenta, confiando en que este nuevo período fortalezca el bienestar del pueblo peruano y continúe estrechando los lazos de amistad, cooperación y respeto que unen a Honduras y al Perú", señaló Asfura en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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El mandatario hondureño asistió este martes a la ceremonia de investidura de Fujimori, quien juró como presidenta de Perú para el período 2026-2031, tras imponerse en la segunda vuelta electoral al izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de menos de 50.000 votos.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) inició así su mandato en una ceremonia celebrada en el pleno del Congreso, que simbolizó el retorno del fujimorismo al poder en Perú casi 26 años después de que su padre abandonara la Presidencia tras renunciar por fax desde Japón, en medio de un escándalo de corrupción que sacudió a su Administración.

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Fujimori y Asfura resaltaron este martes el impulso al diálogo bilateral entre Perú y Honduras tras la designación de embajadores, durante un encuentro celebrado en Lima antes de la ceremonia de investidura presidencial peruana.

Honduras y Perú acordaron en marzo pasado restablecer sus relaciones diplomáticas con la designación recíproca de embajadores, tras el retiro en 2023 del entonces representante peruano en la nación centroamericana por desconocer la legitimidad de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025).

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Asfura también felicitó a Perú por la conmemoración de un nuevo aniversario de su independencia, una fecha que, según afirmó, "honra el valor, la libertad y el compromiso de una nación con su democracia y su futuro".

El gobernante hondureño destacó los vínculos de amistad entre Honduras y Perú, y reiteró su disposición a fortalecer la cooperación bilateral durante el nuevo período de Gobierno peruano. EFE