Movimiento opositor respalda proceso de diálogo con el chavismo en Venezuela

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Caracas, 29 jul (EFE).- El movimiento opositor venezolano Unión y Cambio, del que forma parte el excandidato presidencial Henrique Capriles, dijo este miércoles que respalda el diálogo entre un grupo de la oposición y el chavismo, que comenzará el próximo 1 de agosto, con el apoyo de Estados Unidos.

"Nosotros respaldamos, acompañamos, estamos con buena expectativa frente a cualquier instrumento que pueda servir en función de eso (un proceso electoral) y, sobre todo, si ese instrumento está promovido y está acompañado, en este caso por los Estados Unidos", dijo el miembro del movimiento Giulio Cellini Ramos, durante una rueda de prensa.

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El diálogo será encabezado por la exdiputada venezolana Dinorah Figuera y el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

Según anunciaron las partes, el plan es para fortalecer la democracia y enfrentar las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio.

La líder de la oposición, María Corina Machado y su abanderado, Edmundo González Urrutia, ambos fuera del país, no participarán en las conversaciones.

La semana pasada, el también diputado Capriles, dijo que una negociación que excluya a Machado "estará condenada a fracasar".

"No hay ninguna duda de que María Corina Machado tiene un rol importantísimo que jugar en el proceso de cambio (…) Nuestra posición es que esta mesa de negociación tiene que ser lo más amplia posible o incorporar las visiones en los distintos modos posibles de todos los actores involucrados y sobre todo de aquellos que tienen una importancia sustancial como ella lo tiene", sostuvo Cellini Ramos.

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Añadió que, durante las negociaciones, espera que se discuta la reconstrucción del poder judicial, un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la situación de los inhabilitados políticamente y "las garantías para quien gane y para quien pierda la elección".

Machado, premio nobel de la paz, ha denunciado impedimentos para entrar al país y ha insistido en que ella tiene "la responsabilidad de dirigir" una negociación con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

La líder opositora aseguró este martes, en un video reproducido durante una movilización opositora, que la "transición viene" en su país.

scv/bam/cpy