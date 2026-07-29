Enrique Díaz: "La cara más brutal del poder está en los centros de detención a migrantes"

Guardar

Ana Báez

Ciudad de México, 29 jul (EFE).- Al ensayista mexicano Enrique Díaz Álvarez le perturba vivir en un mundo "aclimatado" a la crueldad ejercida contra los migrantes en los centros de detención del ICE en EE.UU., lugares en los que, a su juicio, "el poder muestra su cara más brutal" y ante la que deberíamos sentir "vergüenza", una emoción que analiza en su más reciente libro 'Lo intolerable'.

PUBLICIDAD

"Si quieres ver lo que el poder promete en sus derivas más autoritarias, más 'orwellianas' -en referencia a George Orwell- de videovigilancia, tienes que observar lo que se está experimentando en esos centros, que realmente son laboratorios en los que deberíamos estar metiendo la nariz", afirma el escritor en una entrevista con EFE.

Díaz Álvarez (Ciudad de México, 1976) recupera ideas de pensadores del siglo XX como Michel Foucault, María Zambrano y John Berger para analizar las políticas de crueldad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; y el "patibulario" mandatario estadounidense Donald Trump.

PUBLICIDAD

Sobre este último, profundiza en cómo su relato ha pasado del "gran y bello muro", que separa a México de Estados Unidos, a una "purificación" del país mediante "la cacería televisada" de migrantes.

Explica que esta "cacería" y la "inmovilización del cuerpo migrante", además de constituir un "gran negocio" para los centros de detención operados por empresas privadas, desembocan en una "caja negra" donde la "deshumanización" ha llegado a tal extremo que 17 mexicanos han fallecido "en condiciones opacas".

PUBLICIDAD

Así como ocurrió con el connacional Lorenzo Salgado Araújo, quien murió tras ser baleado por un agente del ICE el pasado 7 de julio.

Para el ganador del Premio Anagrama de Ensayo 2021 es crucial que conozcamos qué comen, cómo duermen y de qué manera las personas migrantes son inmovilizadas mediante el frío en las llamadas "hieleras" de Estados Unidos, para que el cuerpo humano sienta "repulsión" ante las nuevas formas de "represión" impulsadas por la ultraderecha en auge.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el texto es también una reflexión profundamente corporal sobre cómo ese nudo en la garganta o ese dolor en las entrañas se traducen en una "vergüenza colectiva" frente a la crueldad, una emoción "escasa" en una época en la que la humanidad ha "ampliado su umbral de tolerancia a niveles críticos".

"Este libro nace de mi propia necesidad de saber por qué tenía esas arcadas, ese mal cuerpo, por qué sentía esta repugnancia ante estos neofascistas. Quería sacarme esto de encima y vomitarlo", confiesa.

Con esa experiencia adherida al estómago, Díaz Álvarez asegura que, si seguimos "tragando esa mierda, como menores encerrados en jaulas, vamos a pudrir nuestro cuerpo social" y, peor aún, "si dejamos de sentir, vamos a perder la batalla contra la peligrosa anestesia de las políticas de crueldad".

PUBLICIDAD

Asimismo, recuerda que, aunque el concepto de "tolerancia" floreció durante la Ilustración, "hoy está mucho más cerca de la indiferencia y la dejadez", una actitud reforzada por los infinitos contenidos reproducidos por los algoritmos de las redes sociales.

"Tolerar se vincula cada vez más con la desconexión moral, por lo que la propuesta es una ética de lo intolerable que reconozca la crueldad, la brutalidad y el abuso de poder", explica.

Una trinchera que, según el autor, puede ser tomada por la literatura, el cine, el periodismo o incluso la izquierda, que en este momento padece de "falta de imaginación" frente a "la caricaturización" de la realidad por parte de la ultraderecha.

PUBLICIDAD

'Lo intolerable' (Anagrama) se publica en 2026, año en el que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) incrementó su plantilla en un 120 % y superó los 20.000 agentes, lo que elevó de 1.000 a 2.000 el número de detenciones diarias. EFE

(foto)