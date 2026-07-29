El terremoto de 7,1 en el sur de Japón obliga a cancelar vuelos y servicios de trenes

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Tokio, 29 jul (EFE).- El terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sur de Japón en la víspera obligó a cancelar vuelos y servicios de trenes, mientras que varias carreteras se mantienen cerradas al tráfico tras los daños registrados por el sismo, que dejaron al menos tres víctimas mortales y centenares de heridos.

El Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) detalló este miércoles en un informe publicado a primera hora de la mañana en su página web que hay dos autopistas con trece tramos cerrados por daños, así como una carretera nacional y tres carreteras secundarias.

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En cuanto al servicio de ferrocarriles, el MLIT indicó que no se registraron daños en infraestructuras, pero se procedió a una suspensión total del tren bala y de más de una decena de líneas de tren convencional.

Sin embargo, la oficina de transporte de la ciudad de Kumamoto señaló a través de su perfil en la red social X que, si bien suspendieron el servicio de tranvía tras el sismo durante la jornada del martes, todas las líneas operarán este miércoles, aunque, por motivos de seguridad, los trenes circularán a velocidades reducidas y pueden producirse retrasos.

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En los aeropuertos de Kumamoto y Amakusa, los servicios se están restableciendo, pero sigue habiendo algunos vuelos cancelados. Mientras tanto, en el transporte marítimo, se notificaron daños menores en astilleros y embarcaciones, y una ruta de ferry está suspendida.

El sismo causó también el derrumbamiento de parte del muro del popular castillo de Kumamoto y la explosión y colapso de un centro comercial situado en la localidad de Kashima. Además, hasta 84.000 hogares se han visto afectados por cortes de agua en 23 municipios en un total de cinco prefecturas.

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El terremoto tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT) del martes, y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA), que emitió una breve alerta por tsunami.

El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, siendo la primera vez que se registra esta intensidad desde que un terremoto golpeó la península de Noto en 2024 causando 400 muertos. EFE

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