El organismo regulador de EEUU propone revisar los asientos de 453 aviones Boeing 737 Max

Guardar

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha emitido una directiva de aeronavegabilidad que obligaría a los operadores de 453 aviones Boeing 737 Max matriculados en Estados Unidos a realizar inspecciones en sus asientos por un posible defecto de instalación, lo que podría suponer un riesgo de lesiones durante un aterrizaje de emergencia.

Aún no está claro si los operadores de este modelo, el más utilizado en el fabricante, en otras partes del mundo también se verían afectados, aunque los reguladores de otros mercados suelen seguir el ejemplo de la FAA, tal y como informa 'Bloomberg'.

PUBLICIDAD

En respuesta, Boeing ha afirmado en un comunicado que ya había emitido directrices a los operadores sobre esta cuestión en diciembre de 2025 y que apoya que el regulador haga obligatorias dichas directrices.

La directiva de la FAA exigiría "una inspección detallada de los herrajes de los rieles de cada conjunto de asientos de pasajeros montados en rieles, tanto del lado izquierdo como del derecho, para comprobar su correcta instalación".

Si no se corrige, este problema podría provocar que un asiento se saliera de sus guías en caso de aumento de la carga, turbulencias o un aterrizaje de emergencia, lo que supondría un riesgo de lesiones para los pasajeros o la tripulación o podría bloquear un pasillo, lo que a su vez ralentizaría la evacuación, según ha señalado la FAA.

PUBLICIDAD