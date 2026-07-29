El macroincendio de Gironda sigue estabilizado, pero el calor extremo provoca nuevos focos

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París, 29 jul (EFE).- El macroincendio que ha arrasado 42.000 hectáreas en el departamento francés de Gironda y obligado a evacuar a más de 220.000 personas continúa estabilizado, aunque sigue muy activo y generando nuevos focos alimentados por el regreso del calor extremo y el viento, que mantienen al departamento en alerta máxima por riesgo de incendios.

La prefectura informó este miércoles de que la superficie quemada no ha aumentado en las últimas 48 horas, pero eso no significa que el peligro se haya alejado, pues las reactivaciones continuas dentro el perímetro obligan a los bomberos a intervenir de forma constante.

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La situación se ve agravada por el regreso del calor intenso al suroeste de Francia.

Gironda y el vecino departamento de Las Landas permanecían este miércoles en alerta naranja por una nueva ola de calor, con temperaturas de hasta 41 grados en el interior y 38 en el litoral, una humedad en descenso y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, unas condiciones que favorecían la reactivación de las llamas.

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Para hacer frente a esos rebrotes seguían movilizados unos 2.700 bomberos, apoyados por 1.700 militares, además de 22 medios aéreos que intervinieron sobre el terreno.

La evolución del incendio ha llevado al Gobierno francés a convocar una nueva célula de crisis con los directores de gabinete de los distintos ministerios para coordinar la respuesta a la emergencia.

Bélgica anunció el envío de refuerzos para participar en las labores de extinción con un contingente formado por una treintena de militares, dos vehículos especiales Panther trasladados en aviones A400M y nueve camiones cisterna del Ejército que debían hacer el viaje por carretera hasta Gironda.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, agradeció en su cuenta de X el apoyo de las autoridades belgas y destacó la solidaridad europea frente a los incendios que afectan al suroeste del país.

La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, también anunció en declaraciones al canal BFMTV, el reparto de más de cinco millones de mascarillas FFP2 en las farmacias del departamento para proteger a la población de la contaminación provocada por el humo.

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Las autoridades sanitarias recomiendan especialmente su uso entre las personas mayores y vulnerables y aconsejan utilizarlas durante la limpieza de las viviendas en las zonas donde los evacuados ya han podido regresar.

El incendio sigue afectando de forma importante al transporte ferroviario. La compañía ferroviaria SNCF mantendrá este jueves la suspensión de los trenes de alta velocidad al sur de Burdeos, con la interrupción de las conexiones hacia Arcachon, Hendaya (en la frontera española) y Tarbes. La empresa recomienda aplazar hasta el viernes los desplazamientos hacia las zonas afectadas.

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Igualmente permanecía interrumpido el tráfico en un tramo de unos 170 kilómetros la autopista A63 entre el sur de Burdeos y Bayona, en dirección de la frontera española, indicó la sociedad concesionaria en sus redes sociales.

Las previsiones meteorológicas apuntan, no obstante, a una mejoría para este jueves. Se espera un descenso acusado de las temperaturas, con máximas que, según Météo France, pasarán por ejemplo en el caso de Burdeos de los 42 grados este miércoles a 32 el jueves.

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En cualquier caso, cambios de dirección del viento podrían modificar el desplazamiento de las densas columnas de humo que desde hace días afectan a amplias zonas del suroeste de Francia.

El incendio se declaró hace una semana y se ha convertido en el mayor registrado en Francia desde 1949. Desde entonces ha obligado a evacuar de forma preventiva a unas 222.000 personas en 24 municipios. De ellas, unas 57.000 ya han recibido autorización para regresar a sus hogares. EFE

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