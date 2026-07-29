El Gobierno central aporta más de 3,4 millones extra este año al Instituto Astrofísico de Canarias

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha presidido este miércoles por videoconferencia el Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), donde ha destacado la inversión extraordinaria, de 3,41 millones de euros, que el Gobierno destinará este año al centro.

Esta aportación, ha explicado, se suma a los cerca de 2 millones de euros que ya se aportaron de forma extraordinaria en 2025.

"Son datos que hablan de la capacidad y agilidad para transformar inversión pública en ciencia. Son datos que hablan de la voluntad del Gobierno de España de acompañar con ambición al Instituto", ha destacado la ministra, que ha recordado que "es un esfuerzo añadido que se realiza con presupuestos prorrogados".

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La ministra ha felicitado al IAC porque este año ha recuperado la acreditación como Centro de Excelencia Severo Ochoa para el periodo 2026-2029, el mayor reconocimiento científico que puede recibir un centro de investigación en España.

"Se reconoce de nuevo la solidez del proyecto científico del Instituto. Su excelencia en la investigación, su capacidad para atraer talento y su liderazgo internacional", ha valorado.

Con este reconocimiento, el IAC suma cuatro acreditaciones como Centro de Excelencia Severo Ochoa y supone, como ha destacado la ministra, 4,5 millones de euros para desarrollar durante cuatro años un plan estratégico de fortalecimiento científico.

Desde 2018, el Gobierno ha invertido más de 76 millones de euros en el IAC, ha puesto en valor Morant.

Además, ha recordado, en 2021 y 2022 se destinaron otros 22 millones de euros extraordinarios, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que el IAC ha ejecutado en cerca del 98%.

La ministra ha destacado que "el IAC vive un momento de extraordinaria fortaleza" y según ha detallado, en 2025 alcanzó la mayor producción científica de toda su historia: 810 publicaciones internacionales, después de tres años consecutivos de crecimiento, un 32% más que en 2028.

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También ha recordado que ha obtenido cinco nuevos proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC), una de las convocatorias científicas más competitivas y prestigiosas del mundo, y ha apuntado a "proyectos que van a marcar la astronomía de las próximas décadas", como el Cherenkov Telescope Array (CTAO), que estudia los fenómenos más extremos del Universo, o el European Solar Telescope, el telescopio solar más avanzado de Europa, que ya ha superado las principales evaluaciones técnicas y entra en la fase previa a su construcción.

COMPROMISO CON EL PERSONAL

La ministra ha trasladado el compromiso del Gobierno con el personal del Instituto, más de 400 personas, y ha avanzado que se va a estudiar la reforma de los Estatutos del Instituto para adaptar la organización del Instituto a las necesidades de mejora de la situación de sus trabajadores y trabajadoras.

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Morant también ha destacado cómo el Instituto de Astrofísica de Canarias produce conocimiento científico fundamental en la lucha contra los incendios como los que estos días afectan distintos puntos de España, recoge una nota del ministerio.

Por ejemplo, el ALISIO-1 permite medir la humedad del suelo, analizar el estado de la vegetación, identificar las zonas más vulnerables y seguir la evolución de un incendio casi en tiempo real.

"Es una información importantísima para anticipar riesgos, responder mejor durante la emergencia y planificar la recuperación de las zonas afectadas", ha destacado la ministra.

Morant también ha avanzado que a ese trabajo se sumará la futura 'Constelación Islas Canarias', "que va a ampliar de forma muy significativa nuestra capacidad de observación de la Tierra".

En esa línea ha dicho que la misma tecnología que permite "mirar más lejos" en el Universo ayuda a "proteger mejor" el territorio y a "salvar vidas".

En el Consejo Rector del IAC también han participado la secretaria general de Investigación del MICIU, Eva Ortega; el director del IAC, Valentín Martínez; y la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia María Machín.

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