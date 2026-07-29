Domenicali mantiene las carreras de Catar y Abu Dabi: "Si no es posible se celebrarían en Europa"

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El presidente y CEO del Mundial de Fórmula 1, Stefano Domenicali, anunció que los grandes premios en Catar y Abu Dabi, los dos últimos de la temporada, están "confirmados", aunque advirtió de que, si la situación de Oriente Medio que provocó su aplazamiento no se resuelve, el cierre del campeonato de 2026 se celebraría en Europa.

"A día de hoy, las carreras de Catar y Abu Dabi están confirmadas. Pero si la situación no se aclara y no es como queremos, tomaremos una decisión. Si esto no fuera posible, el final de la temporada se celebraría en Europa. Imola está en la lista, pero no se ha definido que sea el lugar", afirmó Domenicali.

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Y es que debido a la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, la Fórmula 1 aplazó los grandes premios en Catar y Abu Dabi, previstos ahora para el 29 de noviembre y 6 de diciembre, respectivamente.

En caso de tener que sustituir las dos últimas carreras de la temporada, Catar y Abu Dabi, Domenicali estableció como fecha límite "a mediados de septiembre para cualquier cambio. "Queríamos maximizar el número de carreras que forman parte de este calendario. Estamos en contacto con el resto de anfitriones; nos tomaremos todo el tiempo necesario para ver cómo evoluciona la situación y tomaremos la decisión en el momento adecuado", añadió.

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De cara al Mundial de 2027, el máximo dirigente de la Fórmula 1 dejó claro que, si la situación en Oriente Medio sigue igual, la organización tiene un "plan alternativo" para albergar 24 carreras. "El punto de inflexión para ello es el final del año, así que disponemos de mucho tiempo para adaptarnos. Contamos con diferentes planes y opciones que permitirán mantener el objetivo de 24 Grandes Premios para el año que viene", aseguró Domenicali.

Además, el italiano anunció que el calendario del próximo año se presentará "previsiblemente" en otoño, siguiendo el plan habitual. "Somos creativos para mantener vivo el calendario, pero no creo que este pueda ser un enfoque a largo plazo, porque necesitamos ser creíbles y coherentes", añadió. "Espero que la situación mundial nos permita volver a una situación en la que podamos celebrar un Gran Premio en el país adecuado, allí donde nos gustaría hacerlo", concluyó Domenicali.

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La temporada 2026 se reanudará tras el parón de verano con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort el próximo 22 de agosto, y a los pilotos y equipos les esperarán 12 carreras por delante, entre ellas la de España en Madring el 13 de septiembre, antes de principios de diciembre, incluidas tres semanas con tres carreras cada una.