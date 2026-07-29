Delcy Rodríguez dice que bancos darán créditos a afectados por sismos para comprar casas

Guardar

Caracas, 28 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en la noche de este martes que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas, luego de que miles de personas perdieran sus casas tras los recientes terremotos del pasado 24 de junio.

"Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario", informó Rodríguez en un video publicado en sus redes sociales.

Las viviendas que cuesten hasta 70.000 dólares serán subsidiadas por el Gobierno en un 80 % y el 20 % restante lo pagará el afectado a través de un crédito durante 25 años, precisó Rodríguez. EFE

(video)