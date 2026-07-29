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Bolivia logra acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares para "respaldar" reformas

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La Paz, 29 jul (EFE).- El Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo para la implementación de un plan técnico de 36 meses por 1.900 millones de dólares destinado a "respaldar el programa de reformas económicas" iniciado por el Ejecutivo de Rodrigo Paz, informó este miércoles el organismo multilateral.

El FMI indicó en un comunicado de prensa que el acuerdo se enmarca dentro del Servicio Ampliado del FMI (SAF) "para respaldar el programa integral de reformas económicas de las autoridades del Gobierno boliviano", aunque precisó que "está sujeto a la aprobación" de su directorio. EFE

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