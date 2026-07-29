Autoridades mexicanas detienen a “El 20”, señalado como jefe regional de Los Chapitos

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Ciudad de México, 28 jul (EFE).- Autoridades federales informaron este martes de la detención en Villa Unión, en el municipio sinaloense de Mazatlán, de Adrián “N”, alias “El 20”, señalado como jefe regional de una red vinculada a Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa.

La captura fue realizada por integrantes del Ejército mexicano durante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República, según un comunicado del Gabinete de Seguridad.

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Las autoridades indicaron que el detenido operaba en El Palmito, El Rosario, Escuinapa, Concordia, Mazatlán y Villa Unión, localidades del sur de Sinaloa.

Durante la acción también fue arrestada otra persona, aunque no se precisó su identidad.

Los agentes decomisaron dos ametralladoras, cuatro armas largas, 30 cargadores, 2.158 cartuchos, cuatro chalecos balísticos, ocho placas balísticas, un vehículo y equipo táctico.

Ambos detenidos, junto con el material incautado, quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que deberá determinar su situación jurídica y definir los delitos que les serán imputados.

Según la información oficial, el 20 está relacionado con la emboscada del 30 de septiembre de 2016 contra un convoy militar en Culiacán, que dejó cinco soldados muertos, 10 heridos y un civil lesionado.

Los militares trasladaban en una ambulancia a una persona detenida y herida cuando fueron atacados por hombres armados.

Las autoridades también le atribuyen participación en agresiones contra efectivos e instalaciones militares durante los operativos de 2019 y 2023 relacionados con Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En octubre de 2019, las fuerzas federales liberaron a Ovidio Guzmán después de que su captura desatara ataques y bloqueos en Culiacán.

El dirigente fue detenido nuevamente en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese año.

La detención de Adrián “N” ocurre en medio de los operativos federales contra estructuras de Los Chapitos y de su disputa con la facción ligada a Ismael “El Mayo” Zambada en Sinaloa, en el noroeste de México.

La pugna interna se intensificó tras la detención de Zambada en Estados Unidos, ocurrida en julio de 2024. EFE