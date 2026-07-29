Ataques de drones de Israel matan a tres personas en el norte y sur de Gaza

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Jerusalén, 29 jul (EFE).- Tres gazatíes murieron este jueves en ataques del Ejército de Israel, utilizando drones, en la ciudad de Gaza (norte) y Jan Yunis (sur), informaron los hospitales que recibieron los cadáveres en ambas ciudades.

El primer fallecido perdió la vida cuando un dron le atacó en plena calle, en el barrio de Rimal de la capital gazatí, el cual hirió además a otros tres menores de edad, según el Hospital Shifa de la ciudad de Gaza.

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Las otras dos víctimas mortales, según el Hospital Nasser de Jan Yunis, murieron en el bombardeo de un dron contra una tienda de campaña en Mawasi, la zona junto a la costa en la que decenas de miles de gazatíes continúan refugiándose, pese a que el alto el fuego en el enclave lleva en vigor más de nueve meses.

En el área, dénsamente poblada, resultaron heridas otras 16 personas.

El Ejército de Israel aún no se ha pronunciado al respecto.

Sendos bombardeos de Israel obviaron el alto el fuego vigente en el enclave desde octubre de 2025. Durante la tregua, el Ejército israelí ha matado a más de 1.200 personas en Gaza, entre ataques aéreos, de artillería y tiroteos desde las posiciones terrestres en las que sus tropas continúan apostadas.

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En total, al menos 73.335 gazatíes han muerto en ataques de Israel desde el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, siendo la fecha que marca el inicio de esta ofensiva israelí en la Franja.

Esta comenzó como una represalia el ataque a gran escala lanzado por las milicias locales, encabezadas por Hamás, contra territorio israelí, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. EFE