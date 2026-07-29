Aplauden infraestructura deportiva de los centroamericanos como legado para Santo Domingo

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Santo Domingo, 29 jul (EFE).- La alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, destacó este miércoles que la renovación de las instalaciones deportivas para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en la capital dominicana 2026 constituye uno de los principales legados para los atletas y las futuras generaciones.

"El verdadero legado (de Santo Domingo 2026), son estas instalaciones que podrán seguir siendo utilizadas por nuestros atletas, por nuestros jóvenes que van subiendo, que van formándose y que nos van a seguir representando en el futuro cercano", manifestó la alcaldesa de la zona metropolitana.

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República Dominicana destinó alrededor de 155 millones de dólares a la construcción, renovación y adecuación de instalaciones deportivas para Santo Domingo 2026, una inversión concentrada principalmente en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este.

Las obras incluyeron la intervención de escenarios destinados a disciplinas como taekwondo, voleibol, esgrima, karate, gimnasia, halterofilia, tenis de mesa, balonmano, béisbol, sóftbol, tiro con arco y natación, entre otras, con el objetivo de dotarlos de las condiciones necesarias para albergar competiciones nacionales e internacionales.

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Mejía valoró especialmente que los trabajos de renovación hayan permitido adecuar los escenarios a los estándares exigidos para competiciones internacionales, lo que, a su juicio, abre nuevas posibilidades para el desarrollo del deporte dominicano.

"Está todo remozado, digamos, con los estándares necesarios para las competencias internacionales, mundiales, y eso nos permite también tener un mayor alcance de nuestros chicos y chicas que nos representan", afirmó.

Para Mejía, el alcance de esta inversión trasciende la celebración de los Juegos y "es un regalo para todos", especialmente para el pueblo dominicano, "donde quedará este gran legado y donde nuestra gente puede venir a disfrutar de esta fiesta deportiva que son los Juegos Centroamericanos".

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que comenzaron en México en 1926, se extenderán hasta el 8 de agosto próximo y reúnen a 6.200 deportistas, que compiten en 40 deportes y 53 disciplinas en la capital de República Dominicana, país que acoge por tercera vez esos 'Juegos del Centenario', tras las ediciones de 1974 y 1986. EFE