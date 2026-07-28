Líbano e Israel mantendrán una nueva ronda de conversaciones en Roma del 4 al 6 de agosto

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Las autoridades de Líbano e Israel mantendrán entre los días 4 y 6 de agosto en la capital de Italia, Roma, una nueva ronda de conversaciones, lideradas por Estados Unidos, en aras de "impulsar" la implementación del acuerdo marco signado a finales del pasado mes de junio entre las partes.

"En Roma, los grupos técnicos se centrarán en impulsar la plena implementación del acuerdo marco", según ha informado un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos a Europa Press, como parte auspiciante de los diálogos, precisando que ello incluye "ampliar el proceso de las zonas piloto", la resolución de las cuestiones fronterizas pendientes y trabajar en pro de un acuerdo integral de paz y seguridad.

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Según ha explicado el referido funcionario, la "primera zona piloto" supone una "oportunidad concreta" para lograr "avances reales" sobre el terreno, restaurando la autoridad del Estado libanés mediante el "desarme verificable de las organizaciones terroristas" y generando la confianza necesaria para dar los siguientes pasos.

"Afrontamos estas conversaciones con un gran impulso tras la puesta en marcha con éxito de la primera zona piloto en el sur del Líbano y la productiva reunión del presidente (libanés) Joseph Aoun con el presidente (de Estados Unidos) Donald Trump la semana pasada", ha agregado la misma fuente.

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Finalmente, el funcionario estadounidense ha reivindicado al acuerdo marco firmado entre Líbano, Israel y Estados Unidos para iniciar conversaciones formales con vistas a una paz y seguridad "duraderas" como la "única vía" hacia una "paz duradera" con cuyo "éxito" está "comprometida" la Administración Trump.

Con relación al citado acuerdo, el propio Departamento de Defensa de Estados Unidos explicó entonces que su contenido establece un "proceso claro y estructurado" para "restaurar la soberanía" de Líbano, "desarmar" al partido-milicia chií libanés Hezbolá y "desmantelar su infraestructura terrorista", y "permitir que Israel regrese a sus fronteras una vez eliminada la amenaza para sus ciudadanos".

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A ese respecto, cabe recordar que en el sur de Líbano, Israel ha comenzado a retirarse de las conocidas como zonas piloto, contempladas en el acuerdo con Beirut para que pasen a estar bajo control de las fuerzas libanesas.