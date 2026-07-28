La Fed se reúne con la presión de Trump de rebajar tipos y la inflacionaria para subirlos

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Washington, 28 jul (EFE).- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) inició este martes su reunión - la segunda que preside Kevin Warsh - con la constante presión de Donald Trump para rebajar los tipos de interés pese al impacto en los precios de un repunte de la guerra en Irán y una junta divida que no descarta revisar las tasas al alza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presionar este lunes a la Reserva Federal (Fed) para que reduzca los tipos, al considerar que otros países mantienen tasas inferiores y que Estados Unidos debería situarse entre las naciones con los intereses más bajos del mundo.

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Pese a la moderación de la inflación que se situó en junio en el 3,5 %, por debajo del 3,7 % pronosticado, el índice se mantiene lejos del 2 % del mandato de la Fed y la reciente escalada bélica en Oriente Medio (que ahora se extiende al mar Rojo, además del estrecho de Ormuz) anticipa un aumento de los precios de la energía y otros rubros.

El miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Christopher Waller, abrió la puerta a mediados de mes a nuevas subidas de los tipos de interés ante un previsible aumento de la inflación, aunque analistas anticipan que el banco mantendrá al término de la reunión de dos días este miércoles las tasas entre el 3,5 y el 3,75 %.

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Waller dijo estar "preocupado" por el aumento "sostenido" de la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC), y afirmó que la dirección que tome tendrá "implicaciones muy distintas para la política monetaria".

Según el economista, entre los factores que impulsan la inflación se encuentran los aranceles, los precios de la energía y la "fuerte demanda" relacionada con la inteligencia artificial (IA), que incrementó los precios de productos tecnológicos como semiconductores y servidores.

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En junio, la Fed decidió mantener sin cambios los tipos de interés, que están en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %, dada la actual presión al alza sobre los precios.

El FOMC de la Fed inició hoy su reunión de política monetaria, en la que sus miembros analizarán la evolución de la inflación, el mercado laboral y el crecimiento económico antes de decidir este martes sobre los tipos de interés.

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Trump mantuvo una tensa relación con el anterior presidente de la Fed, Jerome Powell, por no mantener una flexibilización monetaria más agresiva y respaldó la nominación del actual presidente de la Fed, que, no obstante, desde su llegada ha sorprendido con un discurso de "halcón" a favor de priorizar la estabilidad en los precios. EFE