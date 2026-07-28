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Florida ejecuta a reo expolicía y prevé otra ejecución hoy martes

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Miami (EE.UU.), 28 jul (EFE).- Florida ejecutó este martes al expolicía James Duckett, de 68 años, y prevé ejecutar en unas horas a Dominick Occhicone, de 80, en la primera jornada con dos ejecuciones en el estado desde 1964.

Duckett recibió la pena máxima a las 1:19 hora local (17:19 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford, al norte del estado, mientras que Occhicone tiene prevista su ejecución a las 18:00 hora local (22:00 GMT) en el mismo centro penitenciario.

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La última vez que el estado llevó a cabo dos ejecuciones en una misma jornada fue en 1964, según el Death Penalty Information Center (DPIC), y es la primera vez después de que en 1976 el Tribunal Supremo de Estados Unidos volviera a permitir que los estados apliquen la pena capital.

Duckett fue condenado por el secuestro, la violación y el asesinato en 1987 de Teresa McAbee, de 11 años, mientras que Occhicone fue sentenciado por matar en 1986 a los padres de su exnovia.

Con la ejecución de Duckett, Florida suma 30 desde enero de 2025 y Estados Unidos alcanza 65, según el DPIC. Si Occhicone es ejecutado como está previsto, las cifras subirán a 31 y 66, respectivamente.

Occhicone, que padece insuficiencia renal y cardíaca y graves pérdidas de audición y visión, se convertiría en el reo de mayor edad ejecutado en Florida y el segundo en Estados Unidos, solo por detrás de Walter Moody, ajusticiado a los 83 años en Alabama en 2018.

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