Líbano eleva a más de 4.330 los muertos por ataques de Israel contra su territorio desde marzo

Guardar

El Gobierno de Líbano ha informado que se han superado los 4.330 muertos y los 12.200 heridos por cuenta de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, día en el que retomó los combates contra el partido-milicia chií Hezbolá, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril.

Concretamente, el Ministerio de Salud libanés ha indicado en un comunicado difundido en redes que 4.332 personas han perdido la vida y otras 12.236 han resultado heridas. Del total de fallecidos, 135 han sido trabajadores sanitarios, mientras que 410 han sido heridos.

PUBLICIDAD

La insistencia de Israel a la hora de continuar con su campaña militar sobre el sur de Líbano ha sido motivo de fricción en los últimos contactos entre Estados Unidos e Irán, que denuncia que estos ataques violan el acuerdo de entendimiento que firmaron para poner fin a la guerra.

Con todo, Israel parece haber comenzado a retirarse de las conocidas como zonas piloto, contempladas en el acuerdo firmado a finales del pasado mes de junio con Beirut y Estados Unidos para que pasen a estar bajo control de las fuerzas libanesas.

PUBLICIDAD

Este mismo lunes, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense ha confirmado a Europa Press que las autoridades libanesas e israelíes mantendrán una nueva ronda de conversaciones, liderada por Washington, del 4 al 6 de agosto en la capital de Italia, Roma, a fin de "impulsar" la implementación del citado acuerdo marco.