Bolsa mexicana gana 0,22 % y anota su tercer avance consecutivo

Guardar

Ciudad de México, 28 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este martes un 0,22 %, con lo que hiló tres sesiones al alza y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en los 67.307,54 puntos, en una jornada de resultados positivos a nivel global.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles (...) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con un avance de 0,22 %, ganando en cinco de las últimas seis sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 6 de julio", comentó a EFE Jesús López Flores, subdirector de Análisis Económico Financiero.

PUBLICIDAD

Al interior del mercado mexicano, añadió el especialista, destacaron las ganancias de las emisoras Grupo Carso (+4,95 %), Banregio (+4,71 %), Bolsa Mexicana de Valores (+4,33 %), Banco Inbursa (+3,4 %) y Grupo Aeroportuario del Centro (+3 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +4,66 %, mientras que en el mes acumula un avance del 0,51 %.

En la jornada, el peso mexicano mantuvo su nivel frente al dólar por segundo día consecutivo, al cotizar en 17,44 unidades por billete verde, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 160 millones de títulos por un importe de 18.373 millones de pesos (unos 1.053 millones de dólares).

De las 750 firmas que cotizaron en la jornada, 375 terminaron con sus precios al alza, 357 tuvieron pérdidas y 18 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la desarrolladora inmobiliaria Gicsa (GICSA B), con el 5,15 %; de la empresa transportista Traxión (TRAXION A), con el 5,11 %, y del conglomerado industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el 4,95 %.

PUBLICIDAD

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra (PINFRA L), con el –4,41 %; de la firma de productos de consumo frecuente Fomento Mexicano (FEMSA UBD), con el –3,5 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -3,04 %.