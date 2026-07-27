Un parche que se coloca en la yema del dedo monitoriza la medicación para el párkinson

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Redacción Ciencia, 27 jul (EFE).- Un equipo científico ha desarrollado un parche flexible y portátil que se coloca en la yema del dedo y que monitoriza continuamente los niveles de medicación de un paciente con enfermedad de Parkinson a través de su sudor.

La tecnología, aún experimental y que funciona sin necesidad de baterías, se describe en la revista científica PNAS y podría permitir a los médicos personalizar con precisión los horarios de medicación de los pacientes en sus hogares.

El parche monitoriza la levodopa, el fármaco de referencia para manejar la pérdida de control motor causada por el párkinson, y del que prescribir la dosis correcta es un reto.

Reducirlo deja a los pacientes sin poder moverse, mientras que un exceso desencadena movimientos espasmódicos graves e incontrolables, recuerda un comunicado de la Universidad de California en San Diego, que a través de un equipo de neurocientíficos e ingenieros lidera este trabajo.

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Inicialmente, los efectos del fármaco pueden durar varias horas, pero a medida que la enfermedad progresa, el margen terapéutico se reduce a dos, y actualmente los médicos deben basarse en los diarios subjetivos de los pacientes para ajustar el tratamiento.

El nuevo dispositivo portátil permite monitorizar continuamente las concentraciones de levodopa en el organismo en tiempo real. Este funciona utilizando los componentes químicos del propio sudor.

El parche se coloca en la yema del dedo, una zona con una alta densidad de glándulas sudoríparas. Este incorpora un gel absorbente especialmente diseñado que actúa como una esponja para el sudor.

El gel contiene una mezcla altamente concentrada de sales y disolventes inocuos, que extrae el sudor de los poros, ya que el agua fluye naturalmente hacia las zonas con mayor concentración de sal.

Cuando la levodopa presente en el sudor del paciente entra en contacto con las enzimas incorporadas en el parche, se desencadena una reacción química que genera un pequeño voltaje medible. Esta reacción química es la que alimenta el parche.

La cantidad de voltaje generado también sirve como indicador del nivel del medicamento del paciente: un voltaje menor indica niveles bajos, mientras que uno mayor indica niveles altos.

En ensayos clínicos con voluntarios sanos y pacientes con párkinson, el parche monitorizó los niveles de levodopa con la misma precisión que los análisis de sangre de laboratorio estándar, cuyos resultados tardan días.

Los datos revelaron que las personas con párkinson eliminan la levodopa de su organismo significativamente más rápido que aquellos voluntarios sanos. Este resultado explica por qué los síntomas de la enfermedad pueden empeorar tan repentinamente, señalaron los investigadores.

Esta tecnología sienta las bases para un sistema de circuito cerrado, donde un parche de monitorización de levodopa podría comunicarse con una bomba para administrar automáticamente las dosis precisas del fármaco justo cuando el cuerpo lo necesite.