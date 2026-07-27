Trump reconoce que le gustaría disponer de más armamento para la guerra de Irán

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Washington, 27 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este lunes que le gustaría disponer de más armamento para la guerra con Irán, aunque aseguró que el país cuenta con suficientes reservas de munición para mantener la ofensiva.

"Estamos en muy buena forma. Pero, para algunas de las cosas más sofisticadas, sin duda nos gustaría tener más", declaró a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, de camino a Míchigan.

El mandatario afirmó que Estados Unidos dispone de "mucha munición" de distintos tipos, pero culpó a la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) de haber enviado demasiado armamento avanzado a Ucrania para la guerra con Rusia.

No obstante, aseguró que la industria armamentística estadounidense está acelerando la producción, incluidos los sistemas de defensa antimisiles Patriot.

Las declaraciones de Trump se producen después de que la cadena CNN informara de que existe preocupación en la Casa Blanca por el nivel de las reservas de munición, mientras el mandatario evalúa la posibilidad de lanzar una ofensiva a gran escala contra la República Islámica.

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Trump aseguró este lunes que ha pausado los bombardeos sobre Irán para dar margen a las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto, aunque advirtió de que reanudará los ataques si las conversaciones fracasan. EFE

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