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El chavismo pedirá levantamiento de sanciones a Venezuela en diálogo con sector opositor

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Caracas, 27 jul (EFE).- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó este lunes que el Gobierno pedirá el levantamiento de sanciones al país suramericano en el diálogo que empezará el próximo 1 de agosto entre el Parlamento actual, controlado por el chavismo, y un grupo de exdiputados opositores.

"Nosotros vamos con una sola propuesta: la paz de este país, el levantamiento de sanciones deben ser parte de ese diálogo, claro", indicó Cabello en una rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

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