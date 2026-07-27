El megaincendio cerca de Burdeos está estabilizado pero la situación sigue "desfavorable"

París, 27 jul (EFE).- El megaincendio forestal del departamento de Gironda, en las proximidades de Burdeos (suroeste de Francia), está "estabilizado" porque desde la noche del domingo al lunes no ha avanzado, pero la situación se mantiene "desfavorable", según el Gobierno francés.

"Es un fuego inédito", recalcó en una rueda de prensa el ministro de Interior, Laurent Nuñez, tras la celebración de una reunión de una célula interministerial de crisis por los incendios, encabezada por el presidente, Emmanuel Macron, y de otra sesión a continuación del Consejo de Ministros al completo.

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Por las características impredecibles de este incendio, Nuñez instó a mantener la máxima prudencia y admitió que mientras el fuego no esté circunscrito seguirán considerando la situación como "desfavorable".

Eso a pesar de que la noche pasada ha sido mejor que las precedentes y no se constató un avance de las llamas más allá de las 42.000 hectáreas que ya había calcinado hasta el domingo.

En total, en la zona trabajan 2.500 bomberos, 1.700 gendarmes y policías y 1.500 militares, además de asociaciones de voluntarios y agricultores que están colaborando en segunda línea.

Están movilizadas un total de 18 aeronaves de distinto tipo para lanzar tanto agua como líquido retardante sobre la zona de fuego.

El número de evacuados se mantiene en 220.000 y no se prevé que puedan regresar a sus casas a corto plazo, hasta que el fuego no quede circunscrito, algo que se podría ver complicado por el repunte de las temperaturas que se espera a partir de mañana con una cuarta ola de calor del año para Francia, con temperaturas en el suroeste de hasta 40 grados.

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Esta tarde está previsto que el presidente francés, Emmanuel Macron, se desplace a Gironda, epicentro de una crisis que está batiendo récords históricos de superficie quemada.

En lo que va de año y con la temporada veraniega de incendios muy lejos de su final, ya han sido calcinadas 116.085 hectáreas en Francia, un número mucho mayor que las 70.000 que quedaron arrasadas en el conjunto de 2022, que era hasta ahora el año pico de incendios.

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"Esperamos que el resto de la temporada sea también muy complicada", admitió Nuñez este lunes. EFE

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