El esloveno Slavko Vincic se retira tras arbitrar la final del Mundial

El árbitro esloveno Slavko Vincic, que arbitró la final del Mundial entre España y Argentina el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), ha anunciado su retirada apenas unos días después de que concluyera la Copa del Mundo.

El esloveno fue objeto de críticas por tolerar el juego duro de Argentina en la derrota (1-0) ante España en la prórroga. Vincic expulsó al centrocampista argentino del Chelsea Enzo Fernández en el tiempo de descuento al final de los 90 minutos reglamentarios.

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En un comunicado de la Federación Eslovena de fútbol se informó de que "una semana después de la final del Mundial en Estados Unidos, Slavko Vincic ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera como árbitro en la élite mundial".

Vincic, de 46 años, fue nombrado mejor árbitro del Mundial tanto por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) como por la Asociación Italiana de Árbitros (AIA), que otorga cada dos años el Premio Giulio Campanati al mejor árbitro de cada Mundial o Campeonato de Europa.

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Miembro del grupo de élite de árbitros de la UEFA desde 2019, Vincic arbitró en la Eurocopa 2020 y dirigió la semifinal de 2024 entre España e Italia.

Dirigió cuatro partidos en el Mundial de este verano, entre ellos el debut de Brasil en el Grupo C contra Marruecos y la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en octavos de final, en el que expulsó al defensa ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca mientras hablaba con un jugador mexicano, en aplicación de una nueva norma introducida antes del torneo conocida como 'Ley Prestianni'.

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A nivel de clubes, Vincic arbitró la final de la Liga de Campeones de 2024, en la que el Real Madrid venció al Borussia Dortmund por 2-0 y se alzó con el título por decimoquinta vez. También dirigió la final de la Liga Europa de 2022, en la que el Eintracht de Fráncfort venció al Rangers, y fue cuarto árbitro el año anterior, cuando el Villarreal derrotó al Manchester United.

En 2025 fue elegido para arbitrar el partido de la Superliga turca entre el Galatasaray y el Fenerbahçe de José Mourinho, convirtiéndose en el primer árbitro extranjero en dirigir ese encuentro, a petición de ambos equipos.