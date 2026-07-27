El dominicano Pie atrapa su tercer oro consecutivo en los Juegos de Santo Domingo

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Santo Domingo, 27 jul (EFE).- El dominicano Bernardo Pie hizo valer este lunes su experiencia para conquistar su tercera medalla de oro consecutiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al imponerse por 2-0 al puertorriqueño Adrián Benítez en la final de la categoría de -74 kilogramos del taekwondo de Santo Domingo 2026.

Pie y Benítez protagonizaron un cerrado duelo en el primer asalto, con resultado favorable para el quisqueyano, quien aplicó una mejor técnica y defensa.

Para el segundo y último asalto, Pie golpeó al menos 6 veces el cuerpo de su rival para marcar los puntos de la diferencia.

"Me siento muy honrado de representar mi país, estoy contento, orgullo de mis familiares y amigos que estaban conmigo desde la grada, una grada que me apoyó en momentos en los que sentí fatiga. Una vez más se alcanza una medalla histórica para el país y con ello fortalecer el medallero", dijo a EFE el taekwondista dominicano.

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El atleta contó que su motivación es alimentada por la estrechez económica en la que se desarrolló en la infancia y adolescencia, cuando "no teníamos ni para comprar un calzado".

"Vengo de una familia con dificultades en los recursos, esos momentos marcaron mis inicios, fueron clave al momento de alcanzar lo que luego se han constituido en grandes éxitos personales y para el país", remachó.

Pie es hermano de Luisito Pie, medallista de bronce en taekwondo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la única presea que alcanzó República Dominicana en esa oportunidad.