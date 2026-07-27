De la Espriella anuncia cierre de catorce embajadas, entre ellas Cuba, Haití y Nicaragua

Bogotá, 26 jul (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo que su Gobierno, que comenzará el 7 de agosto, cerrará al menos catorce embajadas, entre ellas las de Cuba, Haití y Nicaragua, como parte de una reorganización de la red diplomática del país.

"En una primera etapa cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal, Sudáfrica", dijo De la Espriella en una alocución en sus redes sociales en la que anunció también la suspensión de la apertura de la misión en Palestina, así como el cierre de cerca de quince consulados.

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De la Espriella aseguró que estas medidas "no significan romper relaciones diplomáticas" con los países afectados, salvo con Cuba y Nicaragua, con los que dijo que "en mi Gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías". EFE

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