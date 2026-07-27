Arrancan las votaciones en la Cachemira paquistaní en medio de protestas y boicots

Islamabad, 27 jul (EFE).- La primera fase de las elecciones a la Asamblea Legislativa local en la Cachemira administrada por Pakistán comenzó este lunes, a medida que continúan las protestas por parte de un grupo de defensa de los derechos humanos en la región, según informaron las autoridades.

"Las votaciones han comenzado esta mañana en la división de Mirpur en un entorno libre, justo y transparente", declaró este lunes a EFE el portavoz del Ministerio del Interior de la región, Shahid Hussain.

El presidente de la Comisión Electoral, Ghulam Mustafa Mughal, anunció la semana pasada que las elecciones se celebrarían según lo previsto inicialmente a partir del 27 de julio, pero que la votación se llevaría a cabo ahora en tres fases en diferentes divisiones, con las fuerzas armadas desplegadas para supervisar el proceso.

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El Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC), el movimiento que lidera desde hace meses las protestas en la Cachemira administrada por Pakistán, ha boicoteado las elecciones en el valle, alegando una grave crisis política y humanitaria, la represión estatal contra los manifestantes y la falta de igualdad de condiciones.

El partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), del hoy encarcelado ex primer ministro Imran Khan, también boicoteó los comicios.

La principal demanda del JAAC es la abolición de los doce escaños de la Asamblea Legislativa regional reservados para refugiados de Jammu y Cachemira, la parte de la región administrada por la India, asentados en otras zonas de Pakistán tras la partición de 1947.

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El JAAC sostiene que Islamabad utiliza esos escaños para alterar las mayorías parlamentarias, derrocar gobiernos regionales y cambiar a los primeros ministros locales.

El JAAC lleva desde el 10 de junio manteniendo una prolongada sentada de protesta en la ciudad de Rawalakot, días después de que el movimiento fuera ilegalizado bajo leyes antiterroristas.

El domingo, la organización anunció que encabezaría una marcha hacia la capital regional, Muzaffarabad, a partir del lunes. Sin embargo, según Hussain, la marcha aún no había comenzado en el momento de redactar este informe.

"El movimiento ha entrado en su fase final; hoy es el día de nuestra identidad, nuestro honor y nuestro valor", escribió el JAAC en su cuenta de X antes de las 12:00 horas (7:00 GMT) del lunes.

Al menos 15 personas, incluidos cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, han muerto en distintos choques vinculados a las protestas desde el mes pasado, según la Policía regional.

El JAAC eleva el balance a un centenar de muertos, una cifra que no ha podido ser verificada de forma independiente.

Según el calendario electoral revisado, la división de la capital regional Muzaffarabad y las 12 circunscripciones reservadas para refugiados votarán el 2 de agosto. La división de Poonch lo hará el 10 de agosto. EFE