Apple destrona a Nvidia como cotizada más valiosa del mundo y se asoma a los 5 billones de dólares

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Apple ha reclamado este lunes el trono de empresa cotizada más valiosa del mundo al rozar una capitalización bursátil de cinco billones de dólares (4,4 billones de euros) y desbancando de esta posición de privilegio a Nvidia.

La cotización del fabricante del iPhone se anotaba una subida del 1,97% este lunes, lo que llevaba a sus acciones a cotizar por encima de los 339 dólares, elevando su capitalización a casi cinco billones de dólares.

En contraste con la escalada de Apple, los títulos de Nvidia se anotaban un retroceso de más del 4% ante las renovadas dudas del mercado sobre la rentabilidad de las inversiones en IA y la competencia de las empresas chinas, reduciendo así a unos 4,78 billones de dólares (4,2 billones de euros) su capitalización, que el pasado mes de mayo llegó a ser de 5,5 billones de dólares (4,8 billones de euros).

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En lo que va de año, Apple acumula una revalorización de sus acciones del 24%, mientras que los títulos de Nvidia suben alrededor de un 4%.

De este modo, Apple logra consolidar el 'sorpasso' que durante unos minutos logró alcanzar el pasado 17 de julio, aunque entonces el fabricante de chips se mantuvo finalmente como la cotizada más valiosa del mundo, puesto que ocupaba desde mediados de 2025.

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El gigante de Cupertino alcanzó por vez primera los 4 billones de dólares (3,5 billones de euros) de capitalización bursátil el 28 de octubre de 2025, convirtiéndose entonces en la tercera empresa en lograr este hito, tras Nvidia, que lo conquistó a principios de julio de 2025, y de Microsoft, que hizo lo propio el 31 de julio de 2025.