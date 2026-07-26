Rumanía derriba un tercer dron sobre su espacio aéreo y convoca al embajador ruso

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha confirmado este domingo el derribo de un tercer avión no tripulado sobre el espacio aéreo del país, el tercero en otros tantos días, y ha dado orden de convocar al embajador de Rusia después de que la Fiscalía rumana concluyera que el primer dron derribado el viernes era un modelo empleado por el Ejército ruso en la guerra contra Ucrania.

"El derribo de este domingo ha ocurrido las 10.13 de esta mañana sobre las aguas territoriales rumanas de Sulina por un avión F-16 de la Fuerza Aérea Rumana", ha anunciado Dan en un mensaje publicado en redes sociales en el que inmediatamente después traslada que "el dron derribado en la mañana de viernes era de tipo 'Shahed', utilizado por la Federación Rusa en la guerra de agresión contra Ucrania".

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Harto de los incidentes, Dan ha denunciado como "inadmisible e intolerable que la Federación Rusa continúe violando el espacio aéreo de Rumanía, que es, al mismo tiempo, espacio aéreo de la OTAN y de la Unión Europea".

Por ello, el presidente ha anunciado la presentación de una queja formal a través de la convocatoria este domingo del embajador de Rusia, que todavía no se ha pronunciado sobre estos sucesos, acompañado de una protesta adicional que entregará la ministra de Exteriores del país, Oana Coi, una vez concluyan las investigaciones sobre la procedencia de los otros dos drones.

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