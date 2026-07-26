El Rey destaca la "coordinación ejemplar" entre administraciones y traslada su cariño a los evacuados por incendios

El Rey Felipe VI ha destacado el "buen mensaje" que traslada la "coordinación ejemplar" entre administraciones en las labores de extinción de los incendios, resaltando además que "unidos se puede afrontar cualquier riesgo".

Así se ha pronunciado el monarca desde el polideportivo La Chopera, del municipio madrileño de Villamanta, en declaraciones a los medios junto a la reina Letizia, en las que han trasladado su cariño a las personas evacuadas por las llamas.

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Los Reyes han mostrado su comprensión y solidaridad con los desplazados, que "lo han pasado muy mal". "Algunos llevan ya cuatro días fuera de sus casas. Algunos han perdido muchos bienes. En conjunto hemos perdido un patrimonio natural incalculable", ha indicado Felipe VI.

((Seguirá ampliación))