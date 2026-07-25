Sánchez visitará este domingo la zona afectada por los incendios de Ávila

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este domingo a la zona afectada por los incendios forestales de Ávila, según ha indicado Moncloa en un comunicado este sábado.

El jefe del Ejecutivo, acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en la comunidad, Nicanor Sen, acudirá a las diez de la mañana al puesto de mando avanzado ubicado en Navaluenga, en donde se reunirá con los equipos que coordinan la emergencia.

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Posteriormente, realizará una declaración institucional ante los medios de comunicación.

Sánchez se desplazará a la zona afectada por los incendios en Ávila después de haber visitado hoy por la mañana la localidad de Cenicientos (Madrid) para seguir la evolución de los incendios en Madrid.

En esta ocasión, el presidente ha estado acompañado por el ministro del Interior y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y ha coincidido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha saludado.

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Allí ha asistido a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD).