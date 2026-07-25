Guterres llega a Siria en una visita histórica, la primera de un jefe de la ONU desde 2009

El Cairo, 25 jul (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, llegó este sábado a Damasco en el primer viaje de un jefe de las Naciones Unidas desde 2009, donde se reunirá con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, informaron fuentes oficiales.

"El ministro de Exteriores, Asad al Shaibani, recibe al secretario general de la ONU y a su delegación en el aeropuerto internacional de Damasco", señaló en una nota la agencia oficial de noticias siria, SANA, acompañada de fotografías de la recepción.

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El secretario general se verá también con otros responsables del Gobierno sirio, así como representantes de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y diversas comunidades, según explicó su portavoz, Stéphane Dujarric.

También se trata del primer viaje al país de Guterres desde que lidera la organización.

La última vez que un líder de la organización viajó al país fue en 2009, cuando el entonces presidente, Bachar al Asad, invitó al entonces secretario general, Ban Ki-moon.

Guterres y Al Sharaa se reunieron por primera vez en la Asamblea General de la ONU el pasado septiembre, en la primera vez del sirio en la ONU.

Durante su viaje, el secretario general reafirmará el compromiso de la organización con el Gobierno y el pueblo de Siria y subrayará la importancia de la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Siria, indicó el portavoz.

Además, Guterres podrá observar de cerca el estado de la transición política y del proceso de recuperación que atraviesa el país.

El secretario general también tiene previsto visitar la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación, que trabaja en la frontera entre Siria e Israel. EFE