Agencias

El pívot guineano Mamadi Diakite se va del Kosner Baskonia después de una sola temporada

Guardar
Google icon
Imagen QV5ANIKR5NAPTKPPA36YVTDBDI

El Kosner Baskonia y el jugador guineano Mamadi Diakite, de 29 años y 2,06 metros de altura, han separado este sábado sus caminos después de una sola temporada del pívot defendiendo la camiseta azulgrana, a pesar de que tenía firmado otro año más por contrato.

"Mamadi ha disputado un total de 76 partidos oficiales con el conjunto baskonista entre Liga Endesa, Copa del Rey y Euroliga, donde ha promediado 9,1 puntos, 4,4 rebotes y 11,5 créditos de valoración, llegando a conquistar con el club azulgrana el título de campeones de Copa del Rey 2026", resumió la entidad vitoriana en su página web.

PUBLICIDAD

"Desde el club queremos agradecer a Mamadi su dedicación durante esta etapa y desearle la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal", concluyó la nota de prensa sobre un jugador con experiencia en la NBA y que ahora parece poner rumbo hacia el Dubai Basketball.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Marlaska amplía a la provincia de Toledo la emergencia de interés nacional por los incendios

Marlaska amplía a la provincia de Toledo la emergencia de interés nacional por los incendios

Katy Perry critica a la Casa Blanca por usar 'Firework' en un video de la guerra en Irán

Infobae

La Policía investiga la empresa del 'número dos' de Reform UK por donaciones al partido

Infobae

Capturan en Ecuador a grupo que cobraba hasta 15.000 dólares para alterar procesos penales

Infobae

Solicitudes de residencia de extranjeros en Paraguay crecieron 62 % en el primer semestre

Infobae