Un sismo de magnitud 4 se siente en la región de Lima, sin noticias de daños

Lima, 24 jul (EFE).- Un sismo de magnitud 4 se sintió a las 07:55 hora local (12:55 hora GMT) de este viernes en el distrito de Huacho, en la región de Lima, sin que hasta el momento se haya informado de daños, según fuentes oficiales.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico se originó en el mar, a 29 kilómetros de profundidad.

El sismo tuvo su epicentro a 117 kilómetros al suroeste del distrito costero de Huacho, ubicado dentro de la provincia de Huaura, a unos 150 kilómetros de la capital peruana.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó minutos después del movimiento telúrico que este no ha provocado tsunami en el litoral.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) también ha reportado los detalles del temblor de tierra, pero no ha informado, hasta el momento, si ha producido algún daño personal o material.

Perú está ubicado en una zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra el 85 % de la actividad sísmica del planeta.

El sábado pasado, un sismo de magnitud 5,1, con un réplica de 3,7 que se sintió tan solo 17 minutos después, dejó cinco muertos, decenas de heridos, cientos de damnificados y numerosos daños materiales en la provincia de Chupaca, en la región centro andina de Junín. EFE

PUBLICIDAD