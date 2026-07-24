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Trump y Netanyahu se verán el próximo martes en la Casa Blanca

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirán el próximo martes 28 de julio en la Casa Blanca, en el que será su sexto encuentro cara a cara durante el segundo mandato del dirigente norteamericano y el primero desde el estallido de la guerra de Irán.

La oficina del primer ministro israelí ha confirmado que Netanyahu partirá a Washington el lunes y durante su visita acudirá en calidad de representante israelí a las primeras exequias que se celebrarán ese mismo día en Washington en recuerdo del senador republicano Lindsey Graham, acérrimo defensor de Israel, muerto repentinamente el pasado 11 de julio.

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El último encuentro directo entre ambos ocurrió el 11 de febrero de este año, 17 días antes del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Teherán, en lo que significó el comienzo de la guerra.

El primer ministro israelí, cabe recordar, intentó concretar sin éxito una reunión la semana pasada. La oficina de Netanyahu incluso notificó a la Fuerza Aérea israelí para que preparara su avión oficial y envió un equipo de avanzada de funcionarios de protocolo y seguridad a Washington. Sin embargo, el viaje inicial se anuló, según la oficina de Netanayhu, ante el aplazamiento del funeral de Graham.

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