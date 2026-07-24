Soldados israelíes asaltan el Hospital Especializado de Nablus para detener a palestinos

Jerusalén, 24 jul (EFE).- El Ejército israelí irrumpió por la fuerza este viernes en el Hospital Especializado de Nablus (Cisjordania ocupada) para detener a palestinos implicados en el tiroteo de esta mañana en la aldea de Tell, donde cuatro palestinos y dos israelíes murieron en un enfrentamiento armado.

"Las fuerzas de la División de Judea y Samaria (Cisjordania ocupada) se preparan para lanzar una importante operación antiterrorista y trabajan para arrestar a todos los terroristas involucrados en el ataque", dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

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Vídeos y fotografías muestran a soldados de las FDI asaltando el centro hospitalario, poniendo boca abajo contra el suelo a decenas de pacientes o familiares y deteniendo a varios palestinos.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA informó que arrestaron a dos hermanos, entre ellos un paciente herido, y que los soldados israelíes agredieron al personal del servicio de urgencias.

Dani Al Masri, vicepresidenta del consejo de administración del hospital, declaró a WAFA que las fuerzas israelíes "rodearon el hospital, irrumpieron en el servicio de urgencias, agredieron al personal médico y esposaron a médicos y enfermeras".

Agregó que uno de los detenidos es uno de los heridos durante el altercado de Tell, que recibió un impacto de bala en el hombro.

Las tropas israelíes también confiscaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital e intentaron volar las puertas de la oficina administrativa, de acuerdo a WAFA.

El suceso, que ha desencadenado una violencia aún mayor en Cisjordania ocupada, se produjo esta mañana en Tell, en la gobernación de Nablus, cuando, en presencia del Ejército de Israel, se produjo este intercambio de disparos.

El incidente tuvo lugar cerca del 'outpost' (inicio de asentamiento colono israelí) de Havat Gilad.

Según las FDI, varios palestinos robaron el arma de un "guardia de seguridad" que llegó al lugar tras ser informado de un supuesto ataque contra colonos mientras hacían senderismo en territorio ocupado y que dispararon contra civiles israelíes antes de que las tropas supuestamente reaccionaran matando a tiros a los cuatro palestinos.

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Esto contrasta con la versión palestina, que indica que antes de la llegada de las FDI, colonos israelíes "atacaron viviendas palestinas en Tell y abrieron fuego contra ellas".

Además, añaden que posteriormente, cuando ya habían llegado las tropas, uno de los palestinos arrebató el arma al "guardia de seguridad" después de ver a dos de sus familiares ser asesinados a tiros por el Ejército.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió una "acción contundente" contra la aldea y sus alrededores.

Se han cortado las carreteras de acceso a la localidad, se ha incrementado el número de unidades y se está ejecutando un intenso despliegue.

Desde el tiroteo, decenas de colonos radicales judíos están asaltando las aldeas palestinas aledañas, agrediendo a la población local, vandalizando e incendiando inmuebles y destrozando coches.

Grupos de activistas locales denuncian que ni siquiera las ambulancias están pudiendo acceder a la zona para atender a heridos palestinos de las aldeas posteriormente afectadas.