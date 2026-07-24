Lucía Pombo y Álvaro López Huerta presentan a la pequeña Belén tras recibir el alta: "Tuvimos un pequeño susto"

La familia Pombo vive uno de sus momentos más felices con el nacimiento de Belén, la primera hija de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta. La pequeña nació después de un embarazo que la influencer compartió con naturalidad en redes sociales y llegó al mundo tras superar las 41 semanas de gestación, convirtiéndose en la séptima nieta de la familia Pombo y llenando de ilusión a todos sus seres queridos.

Desde que trascendió la noticia del nacimiento, el hospital se ha convertido en un ir y venir de familiares. El primero en hablar fue el orgulloso padre, Álvaro López Huerta, que confesó estar "en una nube" tras convertirse en padre. "Es un cúmulo de tantas cosas, la mayoría positivas. Estoy un poquito con la cabeza en otro lado", reconocía, deshaciéndose además en elogios hacia su mujer: "La madre es una jabata, Lu puede con todo. Súper orgulloso de ella". El empresario también adelantó que tanto la madre como la bebé se encontraban bien y que estaban "haciéndose a ella".

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Horas después, Marta Pombo acudía al hospital junto a su marido, Luis Zamalloa, para conocer a su nueva sobrina. Antes de entrar, no podía ocultar su emoción y reconocía que la llegada de la pequeña incluso le había despertado las ganas de ampliar la familia. "He visto fotos, es un bebecito enano con muchas ganas. Hasta me ha animado a pensar en un cuarto, imagínate", confesaba entre risas.

A lo largo del día siguiente, Lucía recibió la visita del resto de su familia. María Pombo llegó acompañada por sus padres, Teresa Ribó y Víctor Pombo de la Serna, 'Papín', además de Gabriela Toral. Poco después hacían lo propio Marta Pombo y Luis Zamalloa. A la salida, las hermanas confirmaban que tanto Lucía como la recién nacida se encontraban "fenomenal" y describían a Belén como "una monada" y "una cosita increíble". "Muy bien. Felices estamos", aseguraban, antes de reconocer que, con la llegada de la pequeña, la familia había "completado el círculo". Tras la visita, la matriarca del clan y Gabriela abandonaban el hospital en taxi, mientras 'Papín' se despedía cariñosamente de su yerno. Los últimos en marcharse fueron las hermanas de Lucía, que abandonaron el centro junto al marido de Marta en el mismo coche.

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Momentos más tarde, los grandes protagonistas han sido los recién estrenados padres. Lucía Pombo y Álvaro López Huerta abandonaban el hospital con la pequeña Belén en brazos y atendían emocionados a los medios de comunicación. Muy sinceros, ambos desvelaban que el parto no fue tan sencillo como esperaban y que vivieron momentos de auténtica angustia.

"Tuvimos un pequeño susto al inicio porque fue una inducción. No fue todo lo bien que yo pensaba que iba a ir, pero gracias a Dios el equipo hizo que todo fuera rodado y la niña estaba bien, así que todos los males se fueron", explicaba Lucía, profundamente agradecida con el personal sanitario que la acompañó durante todo el proceso.

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La influencer también reveló que la primera noche con Belén fue especialmente complicada. "Con las tomas se privaba, se ahogaba, se quedaba morada... Venía el pediatra. Fue una noche muy angustiosa, pero ya está todo bien. Nos han enseñado muchísimo en este hospital y ahora toca disfrutarla", contaba, ya mucho más tranquila.

Pese al miedo vivido durante el parto y las primeras horas de vida de la pequeña, Lucía no puede ocultar la felicidad que siente en esta nueva etapa. "Yo no sabía ser madre y, de repente, te sale. Es un cansancio de amor, es la primera vez que no me puedo quejar de estar cansada", confesaba emocionada. Además, reconocía que, aunque tiene muchos sobrinos, la experiencia cambia por completo cuando se trata de un hijo propio: "Da igual tener 20.000 sobrinos, cuando es tuyo cambia la cosa".

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Álvaro, por su parte, no escondía la emoción al presentar por primera vez a su hija y compartir este momento con la prensa. Con Belén ya en casa comienza una nueva etapa para la pareja, arropada por una familia que no ha querido separarse de ellos desde el nacimiento de la pequeña.