Letonia anuncia que Rusia ha bombardeado uno de sus consulados honorarios en Ucrania

Riga, 24 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Letonia denunció este viernes que su consulado honorario en la ciudad ucraniana de Sloviansk, en el este del país, ha sido destruido por una bomba aérea rusa y que dos de sus empleados han sido heridos.

En un comunicado, el Ministerio comunicó que según informaciones proporcionadas por las autoridades ucranianas, cayó sobre el consulado una bomba KAB-250 rusa.

"El cónsul honorario de Letonia Oleksandr Pavenko no fue herido en el ataque, pero dos empleados del consulado fueron heridos. Letonia ha convocado hoy al encargado de negocios de la embajada rusa y le ha entregado una nota de protesta que expresa la severa condena del brutal ataque", agregó la nota.

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De acuerdo con el Ministerio, la jefa de la diplomacia letona, Baiba Braze, ha informado a sus homólogos de la UE y de la OTAN sobre el incidente.

“Letonia se mantendrá firme en su apoyo a Ucrania. Hay que mantener la presión sobre Rusia, entre otros métodos a través del endurecimiento de las sanciones, y hay que fortalecer las capacidades de defensa de Ucrania", dijo el Ministerio letón.

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Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, condenó el ataque y publicó en X una fotografía que muestra un edificio una de cuyas mitades ha sido reducida a escombros.

"Éste es otro ejemplo de la flagrante violación del derecho internacional por parte de Rusia y de su incumplimiento de (el deber de) protección de civiles y de instalaciones consulares", declaró y aseguró que se realizará el máximo esfuerzo "para que los responsables de este acto bárbaro sean identificados y rindan cuentas ante la justicia".

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Sloviansk es uno de los últimos bastiones ucranianos en Donetsk y, situada a pocos kilómetros del frente, es bombardeada con frecuencia por las fuerzas rusas. EFE