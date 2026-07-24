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La CNMC autoriza la compra de Atrápalo por parte de Ávoris

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase y sin compromisos la adquisición de Atrápalo por parte de Dondear Viajes (Ávoris) para su control mediante la compra del 100% de su capital social.

La operación ha sido aprobada por el organismo al considerar que no es susceptible de producir obstáculos a la competencia.

Esta adquisición supone un paso en la estrategia de crecimiento de la firma propiedad del Grupo Barceló y refuerza su posición en la distribución turística digital, consolidando su liderazgo en los distintos canales del sector.

Con esta operación, Ávoris refuerza su presencia en el negocio 'B2C digital', donde ya operaba a través de marcas como Muchoviaje y TuBillete.com. La integración va a permitir generar uniones en las tareas de distribución, comercialización digital, gestión de inventario y desarrollo tecnológico, además de ampliar la oferta disponible para los clientes de ambas compañías.

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La adquisición se suma a la reciente apertura de Welcometickets y refuerza la posición de Ávoris en el segmento de venta de entradas, actividades y experiencias de ocio, incorporando una oferta consolidada en espectáculos, actividades culturales, escapadas y experiencias.

Asimismo, con esta integración se avanza en la expansión internacional del grupo, acelerando su desarrollo en mercados estratégicos de Latinoamérica gracias a la presencia de Atrápalo en nueve países.

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