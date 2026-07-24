Agencias

Exministro venezolano Alex Saab se declara 'no culpable' de lavado de dinero en EE.UU.

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Miami (EE.UU.), 24 jul (EFE).- El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se declaró este viernes "no culpable" de lavado de dinero y otros cargos, por medio de sus abogados, durante una audiencia judicial en Miami (EE.UU.) a la que no asistió.

Saab, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, fue acusado hoy formalmente de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.

Durante una breve audiencia en una corte federal del centro de Miami, sus abogados presentaron una declaración de no culpabilidad ante la jueza Lauren F. Louis. EFE

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