El PSOE busca 'forzar' un Consejo de Divertia en el que den explicaciones de las irregularidades en contratos

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón Antonio del Corro ha avanzado este viernes que buscan apoyos para 'forzar' la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Divertia, en el que se den explicaciones de las irregularidades en la contratación de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo, para los que no se contó previamente con el citado Consejo.

Del Corro, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, se ha quejado que, hasta ahora, las explicaciones dadas sobre el que fuera presidente de Divertia, Óliver Suárez, se han quedado "muy escasas", por lo que van a pedir más explicaciones en el Consejo.

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Para ello, han mantenido ya contactos con otros grupos municipales. Para obligar a convocar un Consejo Extraordinario, el edil socialista ha explicado que precisan del apoyo de un tercio del Consejo, es decir, cuatro representantes, Una vez solicitado, la Presidencia, que ahora va a recaer en el edil de Festejos, Jesús Martínez Salvador, tiene 72 horas para convocarlo.

Sobre este asunto, ha recordado que el PSOE siempre mantuvo que Suárez, edil no adscrito tras su salida de Vox, no era la persona más adecuada para dirigir Divertia, dada la importancia de esta empresa municipal.

"Desgraciadamente, el tiempo nos ha venido a dar la razón", ha recalcado el concejal del PSOE, quien ha asegurado que su grupo municipal ya venía realizando un seguimiento de distintas contrataciones hechas por Divertia. "Los hechos nos han dado también la razón", ha agregado.

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Ligado a ello, ha incidido en que, en anteriores veces que han preguntado por estas cuestiones, han obtenido "la callada por respuesta".

A mayores, ha apuntado que este pasado miércoles pidieron acceso completo a los expedientes de los conciertos celebrados en el parque de Hermanos Castro y, un día después, se encuentran con la destitución del presidente de Divertia.

"No creemos en las casualidades", ha sostenido Del Corro, quien ha achacado la salida de Suárez de Divertia al seguimiento y control de la acción del Gobierno local realizada por el PSOE.

Es más, ha opinado que si los socialistas no están atentos, probablemente el Gobierno local lo habría "tapado u ocultado de alguna forma".

Asimismo, ha apuntado que, además de pedir explicaciones sobre estos conciertos, quieren saber si hay más actuaciones de la gestión de Suárez que deban ser explicadas.

También pedirán explicaciones "claras y concisas" a otras personas vinculadas a Divertia, como Martínez Salvador, "que algo tendrá que ver en todo esto", según el edil socialista, de cara a ver qué sabía, y como el gerente de la sociedad municipal, Fernando Losada. Del Corro ha puesto en duda que se adopten decisiones adoptadas al margen de Consejo sin que nadie comunicara o advirtiera de las irregularidades.

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Además, ha incidido en que quiere saber si a Martínez Salvador se le van a retirar las competencias de Festejos, ya que cuando pasa con otros concejales del PP, según él, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, "no se corta" y asume competencias.

En cualquier caso, ha considerado que forma parte "del mismo teatrillo" que se ha venido desarrollando durante todo el mandato y que, a su juicio, empezó con la negociación para que Moriyón fuera alcaldesa, con un pacto con Vox, del que luego renegó el edil y ahora se le expulsa.

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"Parece que ahora estorban de cara a la próxima campaña electoral y hay que deshacerse de ese lastre", ha recalcado el concejal del PSOE gijonés, quien ha cargado contra una gestión "nefasta" de Suárez al frente de Divertia, que ha pagado la ciudadanía "entre todos" para que Moriyón siga siendo alcaldesa.