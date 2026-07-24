El fundador de DeepSeek señala al acceso a computación como la mayor brecha China-EEUU en IA

Pekín, 23 jul (EFE).- El fundador y consejero delegado de DeepSeek, Liang Wenfeng, afirmó que la principal desventaja de China frente a Estados Unidos en inteligencia artificial (IA) no reside en el talento ni en la tecnología, sino en el acceso limitado a recursos de computación, informó este jueves el medio económico chino Yicai.

"La mayor brecha entre nosotros y Estados Unidos está en los recursos", dijo Liang durante una reciente reunión con inversores para la última ronda de financiación de DeepSeek, según unas actas citadas por Yicai.

De acuerdo con ese documento, Liang sostuvo que las diferencias en talento, capacidades de los modelos y aplicaciones pueden atribuirse a la distancia en potencia de cálculo, en un contexto marcado por los controles de exportación de Washington, que limitan el acceso chino a los chips de IA más avanzados de Nvidia.

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DeepSeek, con sede en Hangzhou, cerró a finales de mayo su primera ronda externa de financiación, por más de 50.000 millones de yuanes (7.400 millones de dólares), con inversores como Tencent, CATL, NetEase, JD.com, IDG Capital y el fondo nacional chino para la industria de la IA, según Yicai.

La compañía ganó notoriedad internacional a comienzos de 2025 con DeepSeek-R1, un modelo de bajo coste cuya aparición fue descrita por el inversor Marc Andreessen como un "momento Sputnik" para la IA.

Según las actas citadas, DeepSeek calcula que está entre 12 y 18 meses por detrás de las principales empresas estadounidenses de IA, aunque habría logrado resultados comparables utilizando alrededor de una vigésima parte de su potencia de cálculo.

Liang afirmó asimismo que la empresa aspira a reducir esa distancia a entre tres y seis meses pese a las restricciones sobre chips avanzados, y que cuenta con recursos equivalentes a unos 20.000 procesadores gráficos de la serie H de Nvidia, una familia de aceleradores usados en centros de datos para entrenar y ejecutar modelos de IA y que incluye chips como los H100 o H200, sometidos a controles de exportación por Estados Unidos.

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Las declaraciones llegan en un momento en que la industria china de IA lleva meses tratando de demostrar que puede acercarse a los modelos estadounidenses más avanzados pese a las restricciones de Washington sobre semiconductores, uno de los principales cuellos de botella de la carrera tecnológica para el gigante asiático.

Ese avance ha ido acompañado de un aumento de las acusaciones procedentes de Estados Unidos: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió recientemente de posibles sanciones si Washington concluye que empresas chinas han "destilado" modelos estadounidenses mediante el uso no autorizado de sus respuestas, mientras firmas como Anthropic han señalado a rivales chinos por supuestamente intentar replicar capacidades de sus sistemas.

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