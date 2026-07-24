Alba Torrens y las cinco WNBA lideran la amplia lista de España para el Mundial

El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha anunciado este viernes la lista de 21 jugadoras convocadas para la preparación del Mundial, que se celebrará entre el 4 y el 13 de septiembre en Berlín, una lista en la que destaca el regreso de Alba Torrens y la inclusión de todas las jugadoras en la WNBA.

En la amplia lista ofrecida por el técnico gallego se encuentra la alero balear, de 36 años y que milita en el Azulmarino Mallorca, y que no acudía a una convocatoria de la selección desde el último Eurobasket, en el que España fue subcampeona después de caer en la final ante Bélgica.

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Además, también estarán en la preparación las jugadoras que militan en la WNBA: María Conde, Maite Cazorla, Raquel Carrera, Megan Gustafson y Alicia Flórez. La temporada de la liga norteamericana no terminará hasta el 31 de agosto.

Méndez deberá reducir la lista hasta 12 para afrontar la cita mundialista, en la que la subcampeona de Europa está encuadrada en el Grupo A junto a la anfitriona Alemania -con la que debutará el 4 de septiembre-, Mali y Japón. El primer puesto garantiza un cruce más favorable en cuartos y, sobre todo, evitar jugar una eliminatoria previa.

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La lista completa la integran Txell Alarcón, María Araújo, Aina Ayuso, Elena Buenavida, Raquel Carrera, Maite Cazorla, María Conde, Irati Etxarri, Awa Fam, Alicia Flórez, Marta García, Paula Ginzo, Carolina Guerrero, Megan Gustafson, Nerea Hermosa, Iyana Martín, Mariona Ortiz, Lola Pendande, Helena Pueyo, Alba Torrens y Andrea Vilaró.