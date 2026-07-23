Rusia anuncia la toma de otra localidad en el este de Ucrania

Las autoridades de Rusia han asegurado este jueves que sus tropas han tomado otra localidad de la provincia de Donetsk, en el este del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que se trata de la localidad de Bélitskoe, que "ha sido liberada por las tropas del Grupo Centro de las Fuerzas Armadas rusas, sin que el Gobierno de Ucrania se haya pronunciado por ahora al respecto.

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La toma de la ciudad se ha materializado tras una operación puesta en marcha la víspera por parte del Ejército ruso en la zona, donde han neutralizado las acciones de los militares ucranianos que han permanecido "escondidos en sótanos y edificios de la zona", según recoge el texto.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

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