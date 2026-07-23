DJ de los JJOO de París de 2024 demanda a primera fuerza de izquierdas por incitar al odio

París, 23 jul (EFE).- La DJ Barbara Butch, quien se hizo famosa por su llamativa actuación en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París de 2024, ha presentado una demanda contra la principal fuerza de izquierdas del país, la Francia Insumisa (LFI), por "provocación al odio y violencia", informó este jueves la prensa francesa.

La DJ, de 45 años y de origen judío, fue interrumpida el pasado sábado durante su concierto en Grénoble (sureste) por un grupo de afiliados del LFI, que la acusaron de ser sionista.

Los militantes echaban en cara a la artista su firma en una tribuna en favor del proyecto de ley 'Yadan', cuya meta era reforzar la lucha contra el antisemitismo en Francia, pero que fue muy criticado por varios partidos y oenegés por considerarlo contrario a la libertad de expresión.

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También censuraron a la DJ por haber actuado en la embajada francesa en Israel en 2025.

No se trata de la primera campaña contra Barbara Butch. Tras integrar una escena que, para muchos, evocaba la de la 'Última cena' de Jesúcristo durante la inauguración de los Juegos, decidió presentar una denuncia por el aluvión de insultos y amenazas que recibió, muchos homófobos y gordófobos y varios de ellos de parte de cuentas simpatizantes con la extrema derecha.

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Por el suceso del sábado pasado, la fiscalía de Grénoble ya anunció la apertura de una investigación por el "delito de obstrucción concertada a las libertades".

El Ayuntamiento de esta ciudad cercana a los Alpes, dirigida por los Ecologistas, informó que hubo además "lanzamiento de botellas de vidrio" y otros proyectiles "dirigidos deliberadamente hacia el escenario" durante la actuación de la DJ, una figura destacada de la noche parisina LGTBI.

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El incidente ha aterrizado en la esfera política francesa, con fuertes críticas de antisemitismo, formuladas desde la izquierda moderada hasta la ultraderecha, contra el LFI de Jean-Luc Mélénchon, candidato presidencial para 2027 y el que, según los sondeos, tiene más apoyos dentro del progresismo francés.

Miembros del partido izquierdista, al que sus detractores etiquetan de antisemita por algunos controvertidos comentarios, han asegurado ser también el objetivo de una "virulenta campaña de ciberacoso", como ha denunciado Allan Brunon, el líder opositor del LFI en el Ayuntamiento de Grénoble y uno de los promotores del acto contra Butch.

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El político, de 27 años, también ha asegurado haber recibido insultos de "carácter racista" por sus orígenes argelinos. EFE