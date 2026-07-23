Chenoa, salpicada por una desagradable polémica: una mujer denuncia que tiene a su perra desaparecida

La felicidad de Chenoa por el éxito de audiencia del estreno de la segunda temporada del programa de mascotas que presenta en TVE, 'Dog House', se ha visto empañada después de que una mujer canaria haya denunciado en redes sociales que Chloe, la mascota de la artista, es en realidad suya y desapareció en abril de 2024, por lo que ha puesto el asunto en manos de la Policía y pide una prueba de ADN.

Esta señora, que se llama Cristina López Setién, ha compartido un vídeo en TikTok asegurando que la perra de la triunfita es la misma que ella regaló a su hijo en 2022 y a la que ha estado buscando hasta ahora. "Es muy fuerte" ha expresado, revelando las coincidencias físicas que existirían entre la fiel compañera de la artista y Lola (así se llamaba su perrita, que ahora resulta que podría ser Chloe). Y es que ambas son de la misma raza, Pomerania, tienen una mancha blanca en el hocico y otra en la frente, y además heterocromía en uno de sus ojos (el iris de varios colores, algo poco habitual en este tipo de animales).

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Además, las fechas coinciden, ya que la perra de esta mujer desapareció en abril de 2024 en Tenerife, y Chenoa -a la que exculpa de toda responsabilidad porque no sabría nada- adoptó a la suya en una protectora de Málaga en diciembre de ese mismo año.

Como ha revelado Cristina, intentó ponerse en contacto con el entorno de la cantante, pero tanto su hermano como su representante le dijeron que era imposible que fuera su perrita y no quisieron colaborar, por lo que tras hacer público este asunto lo ha puesto en manos de las autoridades y quiere que se someta al can a una prueba de ADN para determinar si, como está convencida, la mascota de la artista es en realidad la que ella perdió hace dos años. "No busco atacarla ni acusarla, solo quiero saber si es Lola. No haría todo esto si no estuviera tan segura de que es mi perra ni hubiera tantas similitudes. Yo no he parado de buscar a mi perra. La gente que me conoce sabe que me da muchísima vergüenza hacer estas cosas, pero lo veo necesario" ha explicado en redes.

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Mientras tanto, Chenoa, que ha encontrado en Chloe a su fiel compañera de vida tras la muerte en 2020 de Shirley -la perrita blanca que le acompañó durante 16 años- guarda silencio y han sido fuentes de RTVE los que han aclarado que la presentadora de 'Dog House' cuenta con todos los papeles y permisos de su mascota y descarta que haya habido alguna manipulación en el chip de la perra.