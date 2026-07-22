Zelenski habla con Witkoff y Kushner sobre "reactivar la diplomacia y acercar la paz"

Berlín, 22 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este miércoles con Steve Wikoff y Jared Kurshner, representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre cómo activar las conversaciones para lograr la paz en Ucrania.

"Acabo de hablar con los representantes del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Una buena conversación sobre cómo activar la diplomacia y acercar más la paz", escribió Zelenski en su cuenta de Telegram.

"Nuestros equipos mantienen un contacto cercano", agregó el mandatario en un mensaje en el que agradeció al presiente Trump y al pueblo estadounidense su "apoyo inquebrantable".

El diálogo de Zelenski con Witkoff y Kushner se produce después de que la semana pasada la Coalición de Voluntarios pidiera en París un alto el fuego en Ucrania y el inicio de negociaciones directas entre Kiev y Moscú con la implicación de Washington y Europa.

PUBLICIDAD

Horas antes, Zelenski informó hoy en sus redes de su reunión con el embajador de Estados Unidos en la OTAN, Matthew Whitaker, con el que abordó la relación bilateral y, en particular, "la decisión del presidente Trump, tomada en Ankara, de conceder a Ucrania la licencia para fabricar misiles Patriot y el acuerdo de drones".

"Nuestros equipos están trabajando actualmente. Esto tiene un gran potencial y esperamos poder cerrarlo pronto", señaló sobre la cooperación de ambos países en materia de drones. EFE