Trump recibe con honores los restos de cuatro militares muertos en la guerra de Irán

Washington, 22 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles con honores los restos de los cuatro militares estadounidenses muertos en ataques iraníes la semana pasada en Jordania e Irak, las primeras bajas del país norteamericano desde que se rompió el alto el fuego hace dos semanas.

La ceremonia, que contó con la presencia de los familiares de los fallecidos, tuvo lugar en la base aérea de Dover, en el estado de Delaware, donde se encuentra la morgue principal del Departamento de Defensa.

Los caídos son tres soldados fallecidos por ataques con misiles y drones iraníes en Jordania y otro que murió en Irak por la detonación de un dron de la República Islámica.

Las nuevas bajas elevan a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos en Oriente Medio desde el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Irán lanzaron una gran ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.

Es el tercer ritual solemne en Dover al que acude Trump desde el inicio de la guerra de Irán.

El Departamento de Defensa ha identificado a los fallecidos en Jordania como Tyler James Feehan, de 25 años; Isabella Gonzales, de 19; y Angel Rampersad, de 28; mientras que el de Irak es Michael Emmanuel Swinton , de 30 años.

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Antes de salir de Washington con destino a la recepción de los cuerpos, Trump avisó en declaraciones a la prensa que Irán "va a pagar con creces" por la muerte de soldados estadounidenses.

El mes pasado, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.

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Trump insiste en rebajar la gravedad de la situación, comparando la guerra de Irán con las de Vietnam o de Irak, que se alargaron durante dos décadas y dejaron miles de bajas estadounidenses. EFE

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